A ‘maldição’ da filha de Madonna com os homens

A modelo Lourdes León, 26 anos, é do tipo que embarca em namoros longos, ao contrário da mãe, Madonna, que acumula vastíssimo currículo de relacionamentos. E isso lhe traz variadas questões filosóficas, sobre as quais resolveu tratar nas redes. “Sou dolorosamente hétero, é terrível. Estou amaldiçoada por gostar de homens”, desabafou em um comentado post. Com o cabeleireiro Jonathan Puglia há seis anos — seu segundo namorado na vida, diz — ela prefere seguir no esquema casas separadas. “Evite garotos se quiser realmente se concentrar em alguma coisa”, aconselha ela, com ares de veterana, esclarecendo: apesar dos eventuais dissabores, descarta ser lésbica.

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848