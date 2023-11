A mais nova ousadia de Deborah Secco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pedro Sampaio lança nesta quinta-feira, 23, o clipe de POCPOC, novo single do artista. Com apenas alguns trechos publicados nas redes sociais, a produção chama atenção por trazer Deborah Secco em cenas de romance ao lado do DJ carioca. No vídeo, a atriz aparece de sutiã trocando beijos com o artista enquanto contracenam em cima de uma cama. A faixa chega às plataformas digitais às 21h, bem como o lançamento do videoclipe.