A mágoa de Sérgio Camargo com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Sérgio Camargo está magoadíssimo com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Na visão do ex-presidente da Fundação Palmares, o casal de atores deveria ter vindo a público defendê-lo pelos ataques ocorridos nos bastidores do debate da Band, no domingo, 28. “Um homem negro sofreu ataque racista de André Janones em pleno debate presidencial da Band. Por que Giovanna Ewbank se cala?”, interrogou.

Em seguida, continuou: “A verdade é que para essa gente só importam vidas de negros submissos à agenda delinquencial da esquerda”, escreveu no Twitter. Em outro twett, disse que os “pretos do Brasil não precisam do casal Gagliasso para nada. Precisam de valores”. E ainda criticou mais uma vez o casal de atores: “Adotam filhos africanos, lacram com isso, mas são seletivos com pretos no Brasil”.