A luta de Camila Queiroz, fora da Globo, em galgar sucesso no streaming

Depois de uma saída pouco amigável da TV Globo, em que debandou na reta final de Verdades Secretas 2 por não concordar com os rumos de sua personagem na trama, Camila Queiroz, 29 anos, vem tentando abrir caminho no disputado terreno do streaming. A mais recente investida é a comédia romântica Procura-se, da HBO, na qual contracena com o marido, Klebber Toledo, com quem vive, na tela, um casal às turras. Ela confessa ser duro demarcar uma fronteira entre realidade e encenação. “No primeiro beijo do filme, a gente se olhou e falou: ‘Afinal, fazemos um beijo técnico?’.” A resposta foi não, ela conta, garantindo que o clima belicoso entre os dois, aí sim, é só na ficção mesmo.

Publicado em VEJA de 14 de dezembro de 2022, edição nº 2819