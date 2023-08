A ironia de Mara Maravilha ao encontro de Xuxa, Eliana e Angélica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pelo menos para uma pessoa não foi nada agradável ver reunido o trio Xuxa, Eliana e Angélica no Criança Esperança, na noite desta segunda-feira, 7. Barrada no “baile” da TV Globo, Mara Maravilha, que comandava um programa infantil na mesma época que as três loiras, disse que sua ausência é mais comentada que o próprio reencontro. “Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!”, desabafou a apresentadora, junto a uma sequência de imagens em que aparece rindo.

