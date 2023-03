A ironia de Eduardo Paes a Crivella que nem Janja entendeu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Paes (PSD) respondeu a uma provocação do seu antecessor no cargo de prefeito do Rio, o bispo Marcelo Crivella (PL). Tudo começou com o ex-prefeito publicando a seguinte mensagem, em resposta a um vídeo de Paes, crítico a gestão de Crivella: “Eduardo, estou orando por você e pela nossa cidade. Que Deus te abençoe!”. Paes então respondeu, com ironias: “Obrigado, deputado Bispo Crivella. No campo da fé e como irmão cristão, tenho plena confiança no senhor. Conto ainda com sua ajuda em Brasília como deputado para trazer mais recursos para nossa cidade. Fica com Deus e ore sempre pelo Rio e por mim. Juntos pelo Rio! Abraço”.

Foi quando vários desavisados começaram a achar que Paes e Crivella estavam trocando, na verdade, afagos públicos. Entre os que não entenderam o deboche, a cantora Tereza Cristina e a primeira-dama Janja Silva. O atual prefeito precisou pedir que elas lessem novamente a mensagem, dessa vez puxando para a ironia.

Parece né?? 🤔 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 5, 2023

Foi hackeado? — Teresa Cristina (@TeresaCristina) March 5, 2023

