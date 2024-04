A ira de Iza com quem critica seus shows: ‘Você já fez algum na vida?’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Iza, 33, que está grávida do primeiro filho com o jogador Yuri Lima, 28, deu uma palestra na PUC-Rio, na manhã desta terça-feira, 30, na qual a coluna GENTE esteve presente. A cantora, que se formou em publicidade na universidade em 2013, falou sobre a carreira e dividiu alguns “ensinamentos de vida” com os universitários. Um deles é a forma com que trata as críticas sem fundamento profissão. “Às vezes a pessoa escreve: ‘não gostei do show’. Você já fez algum show na vida? Conquistou alguma coisa? Eu aprendi, só aceito críticas de quem me inspira”.

A artista, que começou a investir na música de forma profissional aos 25 anos, com vídeos de cover no Youtube, também refletiu como enxerga o mercado atualmente e a produção de videoclipes. “Para um vídeo alcançar mais pessoas hoje no Youtube, você precisa publicar todos os dias, e eu não sou youtuber. Hoje tem como você impulsionar sua música, mas como vou saber se as pessoas realmente gostaram do meu trabalho? Antigamente eu mandava para meus amigos: ‘Oi, tudo bem? Acabei de lançar uma música. Pode postar para mim?’. E respondiam: ‘Claro!’. Hoje falam: ‘Claro, 15 mil reais’. E não estão errados, porque virou um mercado. A gente tenta criar formas de furar bolha, mas ao mesmo tempo, o que mais tento é me manter fiel a minha arte”.