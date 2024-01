A ira da direita com Humberto Carrão, galã de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bastou que Renascer estreasse na TV Globo para que vários elogios à novela disputassem espaço nas redes sociais. Mas sempre há a turma do contra. Neste caso, postagens criticando a escalação de Humberto Carrão para protagonizar a primeira fase da novela. Isso porque o ator se posicionou na eleição passada a favor do então candidato Lula (PT). Fotos dele com o boné do MST também circulam na internet. Para deleite dos oposicionistas, Carrão fica na trama apenas na primeira fase. Mas nada que mude muito. É que a segunda fase será de Marcos Palmeira, outro que é declaradamente de esquerda, com forte agenda ecológica em seu discurso.

