A interferência de prefeito em filme da Netflix com Luccas Neto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Político em final de mandato tem sempre dois desejos em mente: eleger o sucessor e fazer com que a população não esquece dele. Nos últimos meses de seu segundo mandato como prefeito da minúscula cidade de Miguel Pereira, de menos de 30 mil habitantes no interior fluminense, André Português (PL) segue o segundo desejo com afinco. Não por acaso aguarda ansioso o lançamento do novo filme do youtuber Luccas Neto, fenômeno do público teen. É que ele aposta suas fichas nesta produção da Netflix para colocar a cidade serrana de vez na rota turística do estado. Luccas é a grande contratação da plataforma de streaming no último ano.

“Já mudei cinco vezes o roteiro do filme. O pessoal quer me meter a porrada. Eu exijo que seja mencionado o nome de Miguel Pereira o tempo todo. (Boa parte da ação) Vai se passar dentro do Parque dos Dinos, que temos na cidade. Contribuí com sugestões de cenários reais na cidade. Precisava de um filme para contar o que fiz em oito anos de prefeitura. Arrumei até patrocinador para o filme, fiz reunião com nove investidores em várias idas a São Paulo. Meu objetivo era colocar meu governo nas telas. Será a primeira vez da cidade sendo cenário de um filme de projeção nacional”, projeta André à coluna.

Luccas Neto no Mundo dos Dinossauros segue sendo rodado neste começo de março, mas a previsão é que fique pronto a tempo das férias de julho. A cidade que lhe serviu de cenários tem várias obras anunciadas (fábrica de chocolate, parque das aves, mirante, cervejaria etc) que, pelo ritmo das coisas, não devem ficar prontas a tempo do final do mandato do prefeito. Mais um motivo para ele torcer que, pelo menos o filme, seja entregue.