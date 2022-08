A insustentável polarização no bastidor do ‘Encontro’ com Patrícia Poeta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tensão no ar. Há mais de um mês que não anda nada agradável o clima nos bastidores do Encontro, atualmente apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Fontes ouvidas pela coluna dão conta de que já há uma divisão extraoficial na equipe de produção – dos que preferem trabalhar diretamente com um ou outro. Com uma numérica vantagem a Manoel. A animosidade entre ambos tem chamado a atenção nos telespectadores. Patrícia, por exemplo, não esconde de ninguém que se incomoda quando é cortada por Manoel. Ele, por sua vez, não se importa de ir além nos comentários ao vivo, tirando o protagonismo que a colega achou que teria ao ocupar o lugar de Fátima Bernardes.

Apesar da experiência com as câmeras, pesa contra Patrícia a antipatia alimentada pelos seus haters nas redes sociais, o que lhe fornece um engajamento negativo. Já Manoel surfa nesta fase na qual a emissora põe em prática o discurso da diversidade, algo antes raro no quadro fixo de apresentadores. Também circula na internet informação de que Patrícia só aparece uma vez por semana nas reuniões de pauta e não cumprimenta mais o colega. Em meio a tantos rumores, Manoel precisou desmentir no final de semana de que esteja de saída da atração. “Não pedi para sair, isso não é verdade”, disse, sem citar como anda o trato diário com a colega de programa.

Tanto Patrícia quanto Manoel são competentes, mas é inegável que a química (esta inexplicável sensação de boa relação) não habita entre eles. Quando é assim, não adianta insistir. Procurada pela coluna para comentar as últimas polêmicas, Patrícia agradeceu mas prefere não se manifestar.