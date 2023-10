A inspiração para o cenário de podcasts do CasaCor Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2023, 18h27 - Publicado em 12 out 2023, 18h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 11 out 2023, 18h27 - Publicado em 12 out 2023, 18h00

Pela primeira vez o arquiteto João Amand e a design de interiores Sophia Abraham idealizaram um espaço para podcasts dentro do Casa Cor Rio, evento que segue até domingo, 15. A dupla desenhou o “Cubo podcast”, espaço que celebra a conexão entre arquitetura, natureza e inovação – além de apresentar um mobiliário interno sofisticado, funcional para as gravações e, é claro, aconchegante para os convidados. O espaço acabou se tornando point do evento, agregando bate-papos animados, interações e encontros diversos.

“Queríamos explorar esse meio de comunicação tão apreciado pelos brasileiros, unindo-o a outro tema que todos amam: arquitetura e design. Nossa visão foi explorar os bastidores da maior mostra de decoração da América Latina. Para o projeto arquitetônico, escolhemos materiais sustentáveis, como ferro e vidro, 100% reaproveitáveis, e que permitem aos visitantes acompanhar as gravações em tempo real do lado de fora, enquanto, no interior, os entrevistados se sentem imersos na exuberância da vegetação que o cerca”, explica Sophia, formada em Economia e pós-graduada em Design de Interiores, que atua em diversas vertentes do design no Brasil e exterior.

João, formado em Arquitetura pela Santa Úrsula e em Design de Interiores pela New School de Nova York, valoriza o trabalho em parcerias. “Trabalhar em dupla, quando a sintonia é boa, é quase uma sinestesia. E o nosso conceito para o projeto foi mimetizar com a natureza. Cores foram usadas desde o sofá, passando pelos tapetes sobrepostos e finalizando na cortina escandalosamente colorida de veludo, vinda de Londres”, diz ele sobre o local, patrocinado pela empresa de inovação e tecnologia House Us, que também serve de cenário para a realização dos bate-papos exclusivos da coluna no Youtube.

