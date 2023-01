A inspiração familiar que Fernanda Torres traz na série ‘Fim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O romance Fim, de Fernanda Torres, 57, vai virar série do Globoplay, com estreia prevista para o início de 2023, tudo com a chancela da autora. O combustível do enredo é uma discussão sobre velhice, tema que começa vagarosamente a deixar o escaninho dos tabus. “Falo da geração de 1970, talvez os últimos machos da face da Terra, aqueles que envelheceram em Copacabana”, adianta ela, que conta ter se inspirado ainda na observação da mãe, a atriz Fernanda Montenegro. “Ela é exemplar, uma pessoa impressionante. Já pensou chegar aos 93 anos lúcida e trabalhando?, reflete Fernanda, que planeja seguir escrevendo sobre os desafios do passar do tempo.

Publicado em VEJA de 25 de janeiro de 2023, edição nº 2825