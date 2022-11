A história da primeira comerciante mulher de tradicional mercado do Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No Catar desde o dia 16 de setembro para a cobertura da Copa do Mundo, a primeira no Oriente Médio, o jornalista Eric Faria conheceu Shams, a primeira comerciante mulher no Souq Waqif, tradicional mercado que existe nas cidades árabes, como Doha. Sem dizer a idade sob hipótese alguma, Shams montou uma loja no local para vender temperos que ela mesma cria. Além disso, é dona de um restaurante que serve um dos melhores cafés da manhã do Souq Waqif.

Shams ficou famosa pela comida que, de tão boa, conquistou a família do Emir, e a ajudou a romper o preconceito no país. Os frequentadores são ilustres: além dos sheiks, muitos astros e estrelas já provaram as delícias de Shams, como Gisele Bündchen e David Beckham. Eric entrevistou a empresária catari para o Globo Repórter, da TV Globo, na próxima sexta-feira, 11, que mostrará outras curiosidades do país-sede da Copa de 2022. “A sra. Shams é muito fofa e faz questão de receber todos os clientes do restaurante, além de apresentar os temperos de criação própria. A história dela é fonte de inspiração para as demais mulheres do Catar ao verem que é possível abrir seus próprios negócios. A sra. Shams é uma pioneira”, diz Eric Faria.