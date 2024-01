A guinada moderninha de ‘Renascer’ que presta serviço à sociedade

Giro VEJA - quarta, 31 de janeiro

O desafio do governo Lula contra o crime organizado

O presidente Lula afirmou que o crime organizado se tornou uma indústria internacional e que o governo federal pretende “jogar pesado” no combate às facções criminosas. A declaração foi feita durante evento que marcou a saída do ministro da Justiça, Flávio Dino, da pasta. A saída de Dino e as negociações para o acordo entre UE e Mercosul são destaques do Giro VEJA.