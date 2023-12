A grande decepção do streaming num ano cheio de boas surpresas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ano de 2023 foi marcado pela ascensão de boas produções nacionais no streaming. No mundo, o movimento de bons lançamentos variou bastante, como The Last Of Us e a última temporada de The Crown. Ambas imperdíveis. Porém, dentre os sucessos seriados, a tão prometida (e aguardada) The Idol, protagonizada pelo cantor The Weeknd e Lily-Rose Depp, não entregou tudo que prometeu. A produção da HBO recebeu duras críticas em sua primeira temporada por retratar exatamente o que buscava criticar – a imagem sexualizada de uma jovem mulher no mundo da música.

Criada por Levinson e o próprio The Weeknd, The Idol já estava causando polêmica bem antes de sua estreia. Em março, uma reportagem da Rolling Stone detalhou acusações sobre um ambiente tóxico no set de filmagens. Em princípio, a primeira temporada da série teria seis episódios, mas foi finalizada com apenas cinco no início de julho. “Após muita reflexão e consideração, a HBO, assim como os criadores e produtores, decidiram não seguir em frente com uma segunda temporada. Somos gratos aos criadores, elenco e equipe pelo incrível trabalho”, disse um porta-voz da plataforma. E fim de papo.