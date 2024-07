A ginasta brasileira que explodiu de seguidores nas redes – e não é Rebeca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Julia Soares fez o Brasil conhecer mais um nome de peso na ginástica artística durante os Jogos Olímpicos de Paris. Depois de garantir uma vaga para a final da categoria trave no último domingo, 28, ela fez história nesta terça-feira, 30, ao lado de Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira ao garantir o bronze por equipes. A conquista foi inédita, já que o Time Brasil jamais havia conseguido o pódio em conjunto, apesar das muitas conquistas no individual.

Leia também: O que há na caixa misteriosa que medalhistas ganham na Olimpíada de Paris

Aos 18 anos, Julia está em sua primeira edição de Olimpíadas e disparou nas redes sociais, com um crescimento de 2000% em apenas cinco dias ela tinha 50 mil seguidores no Instagram até a última sexta-feira, 26, e após os feitos em Paris, está perto de bater a marca de 1 milhão – agora ela está com 895 mil. Levantamento da coluna GENTE aponta que, para efeito de comparação, neste mesmo período de cinco dias, Rebeca ganhou 450 mil novos seguidores, Flavia teve 210 mil a mais, Jade com mais 115 mil e Lorrane Oliveira obteve mais 125 mil.

Leia também: Estrela da Grã-Bretanha na Olimpíada de Paris é acusada de racismo

A primeira aparição internacional de Julia Soares aconteceu em 2022, quando conquistou o ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo. No mesmo ano, também conquistou quatro ouros no Sul-Americano. Ela também fez parte do grupo que conquistou a medalha de prata no Mundial de 2023, que acabou garantindo a vaga do Time Brasil para os Jogos de Paris. “As Olimpíadas são o momento máximo para qualquer atleta ou apaixonado por esporte. O sacrifício, o foco e a paixão desses profissionais conversam diretamente com a paixão do torcedor. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas o advento das redes sociais tornou muito mais ‘simples’ essa aproximação que, antes, estavam mais distantes do público”, explica Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas, e especialista em especialista em gestão e negócios do esporte.

Continua após a publicidade

“As Olimpíadas simbolizam o que há de mais valioso para os esportistas. São anos de treino e muito foco para representar o próprio país. E hoje, as redes sociais ajudam não só a propagar as modalidades e os atletas, como aumentam, e muito, esse alcance”, aponta Sofia Aldin, especialista em marketing.

As finais individuais da ginástica, que contará com a participação de Julia Soares, acontecem na quinta-feira, 1, a partir das 13h15.