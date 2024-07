Estrela da Grã-Bretanha na Olimpíada de Paris é acusada de racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Amy Wilson-Hardy está sob investigação da Associação Olímpica Britânica (BOA) por suposto racismo. Ela teria feito um comentário durante conversa no WhatsApp com um desconhecido, na qual compartilhou uma foto de seu rosto coberto de tinta preta. A pessoa com quem conversava respondeu: “Rosto de chocolate genuíno”. A atleta então disse: “Achei que teria mais chances com os negros”. A captura de tela do WhatsApp foi compartilhada no Instagram.

Em meio a essas polêmicas, que ganharam os tabloides ingleses, Amy foi retirada do time sob alegação de “motivos médicos”. Abi Burton foi convocada para substituí-la. Um porta-voz da BOA disse ao The Sun: “A Associação Olímpica Britânica confirmou que Amy Wilson-Hardy foi retirada por motivos médicos das partidas de classificação de rúgbi sevens de Paris 2024 e será substituída pela atleta olímpica de Tóquio 2020, Abi Burton. Conforme confirmado ontem à noite, o BOA continua investigando este assunto”.