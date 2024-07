O que há na caixa misteriosa que medalhistas ganham na Olimpíada de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Willian Lima, do judô, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha na Olimpíada de Paris. Em sua primeira participação em Jogos Olímpicos, ele voltou a colocar o judô masculino em uma final, desde Sydney 2000, e ficou com a prata. Logo depois, Larissa Pimenta conquistou o bronze na categoria -52kg. Na sequência, Rayssa Leal, aos 16 anos, conquistou o bronze no skate. Nesta terça-feira, 30, a ginástica artística fez história e conquistou uma medalha na disputa por equipes. O time, que conta com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira ficou com o bronze. Todos os atletas, além da medalha, ganharam também uma caixinha que despertou a curiosidade do público. A embalagem guarda um pôster especial de Paris com imagens variadas de acordo com cada posição de pódio, criada por Ugo Gattoni, artista francês.

Para os canais oficiais do evento, ele explicou que para produzir os pôsteres, demorou mais de 2 mil horas, desde a concepção das centenas de itens até as cores presentes. Nos desenhos, ele adicionou referências às arenas das provas, aos pontos turísticos e modalidades olímpicas. As obras de Gattoni são edições limitadas e podem ser encontradas no site oficial das Olimpíadas pelo valor de 200 euros, cerca de 1,2 mil reais.