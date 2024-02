A gafe do ministro Silvio Almeida antes de desfilar pela Portela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos únicos integrantes do primeiro escalão do governo Lula (PT) a desfilar na Marquês de Sapucaí, o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida saiu no abre-alas da Portela. Estreante no Sambódromo do Rio, cometeu uma pequena gafe ao falar de sua participação no Carnaval: “Aqui em São Paulo, nunca tinha desfilado”. Em seguida, ao se corrigir, explicou a ligação com a Vai-Vai, escola de samba de São Paulo. Ele vem de uma família de sambistas: seu bisavô foi um dos fundadores da escola.

Representando o abolicionista Luiz Gama, Silvio afirmou que o Carnaval traduz o brasileiro é que é uma “festa negra”. E que se orgulho de representar o “patrono da abolição”. O enredo da Portela homenageou o livro Um defeito de cor, romance histórico de Ana Maria Gonçalves, que narra a história de uma africana desde que foi sequestrada na África, ainda criança.

