A gafe do Festival Cannes com mulher de Harrison Ford

O terceiro dia do Festival de Cannes 2023, nesta quinta-feira, 18, foi marcado pela estreia do novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino, quinto filme da franquia. Harrison Ford, 80, conhecido por seu papel principal no longa, foi o centro das atenções no red carpet e inclusive recebeu uma Palma de Ouro honorária, pela carreira no cinema, durante o evento.

Porém, apesar dos holofotes, a organização do evento cometeu uma gafe com a mulher de Ford, Calista Flockhart, 58. Eles não organizaram um lugar ao lado dele durante a estreia do próprio filme. Quando o casal foi procurar os lugares, Calista percebeu que o nome não estava no assento ao lado, e sim na fileira atrás. Os dois olharam para as cadeiras confusos por alguns segundos e então ela se dirigiu a outra fileira. Harrison e Calista se casaram em 2010 e são pais de Liam, de 22 anos. O ator ainda é pai de outros quatro filhos de relacionamentos prévios.