A fruta que levou Liniker ao topo das plataformas de streaming de áudio

O que é caju? Além de uma fruta, é o nome do álbum que levou Liniker a conquistar um feito inédito na sua carreira. Em cerca de 10 dias, a cantora de 29 anos colocou o Brasil no top 10 do ranking global do Spotify com o seu novo disco, o segundo como artista solo. “Eu não tenho palavras para expressar a felicidade e a gratidão de ver CAJU ganhando o mundo”, comemorou a cantora em uma publicação no Instagram.

Lançado no dia 19 de agosto, Caju alcançou seis milhões de plays em menos de 24 horas e até o fim de agosto já somava mais de 30 milhões em todas as plataformas de streaming de áudio. “Um álbum sem medo do meu tamanho, da minha prosperidade, sem medo da música”, comentou.

O disco inclui 14 músicas, incluindo composições originais e parcerias com diversos artistas, como Pabllo Vittar, Anavitória, BaianaSystem e Lulu Santos. O primeiro single, Tudo, ficou em primeiro lugar no Top Viral 50 Brasil e em terceiro no Top Viral 50 Global, ambos do ranking do Spotify. Ainda na plataforma, a música Veludo Marrom se destaca como a maior vendedora do Top Songs Brasil, subindo 95 posições em uma semana.

https://www.youtube.com/watch?v=sVaMzu37Ius&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P