Liniker lança novo álbum: ‘Sem medo do meu tamanho’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Liniker lança nesta segunda-feira, 19, o seu novo álbum, Caju. Segundo a cantora, o disco contém 14 faixas e já vem sendo produzido desde a sua última turnê.

“Esse álbum é tudo o que eu soprar para dentro. É que, às vezes, sou tímida tenho dificuldade de botar as coisas para fora. Então é um álbum sem medo do meu tamanho, da minha prosperidade, sem medo da música”, comentou a artista em entrevista ao Conversa com Bial, na TV Globo, que vai ao ar nesta segunda-feira.

Durante a entrevista, Liniker também fala sobre as participações especiais na sua nova produção, como Lulu Santos, BaianaSystem e Priscila Senna, lembra dia em que ganhou o Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, e do encontro inesperado com Lenny Kravitz.