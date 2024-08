As pessoas mais influentes do Brasil em 2024 – até o momento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gisele Bündchen, Rebeca Andrade e Liniker lideram o ranking de pessoas mais influentes no Brasil em 2024, até o momento. Os dados são de uma pesquisa da Ipsos, que avalia o impacto das celebridades no país, considerando aspectos como engajamento nas redes sociais e a exposição na mídia.

Presença frequente no ranking, Gisele Bündchen, 43, está no topo da lista. Além de ser um ícone na moda, a modelo tem influenciado as pessoas com o lançamento do seu livro de receitas, promovendo um estilo de vida saudável e encorajando milhões a cuidarem do próprio bem-estar.

A maior medalhista olímpica da história do Brasil ganha a medalha de prata no ranking. De acordo com a pesquisa, a ginasta Rebeca Andrade, 25, simboliza superação e determinação, servindo de inspiração para jovens atletas e mulheres.

Imortalizada pela Academia Brasileira de Cultura em 2023, Liniker, 29, conquistou o terceiro lugar na lista de mais influentes, por utilizar a música na celebração da diversidade cultural do país e para promover a transformação social.

O top 5 fica completo com Jout Jout, em quarto lugar, e a cantora Iza, na quinta posição. A primeira integra a lista pelo seu legado com vídeos abordando temas de empoderamento feminino. Já a artista, chega a lista por fortalecer a comunidade negra e se destacar na cena musical brasileira.

Ranking por tópicos

A pesquisa também divulgou os maiores influenciadores por tópicos. O apresentador Iberê Thenório encabeça a lista de confiança e credibilidade. O humorista Rafael Portugal é a maior influência quando se trata de carisma e autenticidade,

Já a atriz Flávia Alessandra é referência na área da beleza, e Gisele Bündchen, em sucesso. Rebeca Andrade é o bom exemplo para muitos, segundo a pesquisa, e Maisa Silva tem a maior conexão com os jovens.

O surfista Scooby é visto como influência quando o assunto é engajamento em causas sociais e ambientais, e Liniker, em diversidade. Por fim, a empresária e esportista Kyra Gracie está entre as maiores influenciadoras na área de hábitos saudáveis.

Segundo a Ipsos, os resultados são obtidos a partir da combinação do quanto cada celebridade influencia muitas pessoas na decisão de compra, na opinião, na confiança e credibilidade de uma marca e na experimentação de uma marca ou produto.

