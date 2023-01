A forma inusitada como Shakira descobriu traição de Piqué

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Shakira e Gerard Piqué se separaram em abril do ano passado, após 12 anos de relacionamento. O fato curioso é que a estrela teria desconfiado de traições do ex-marido a partir de um pote de geleia. Segundo o Socialité, programa de TV espanhol, a colombiana fez uma viagem a trabalho e quando retornou para a casa em que morava com o jogador, notou que alguém havia comido sua geleia favorita. O problema é que o então marido não gostava do doce, o que deixou a cantora cismada.

A história ganha mais veracidade quando os fãs encontraram referências nas músicas de Shakira. No início do ano passado, poucas semanas antes do casal anunciar a separação, a cantora lançou Te Felicito, em parceria com Rauw Alejandro. A canção já falava sobre infidelidade. “Não me diga que está arrependido. Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente. Eu te dou parabéns, por quão bem você atua”, diz a letra. No videoclipe, o indício: ela abre uma geladeira e encontra a cabeça de Rauw, perto de vários potes de geleia.

