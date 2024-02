A explicação para audiência da Globo com luta entre Popó e Bambam

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A audiência da TV Globo em São Paulo deu o que falar com a exibição da luta Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam já na madrugada de sábado, 24, para domingo, 25, rendendo 7 pontos na média durante o momento em que durou a luta principal da quarta edição do Fight Music Show, com 37% dos aparelhos ligados. No Rio de Janeiro, os números foram parecidos, também 7 pontos de audiência e 38% dos aparelhos ligados. Os dados são da Kantar Ibope Media.

De acordo com especialistas, a visibilidade do combate faz sucesso porque engloba diferentes tipos de públicos e atrai o interesse até mesmo de quem não gosta de lutas. “O modelo do evento engloba vários públicos – de amantes da luta a curiosos e fãs de personalidades que, pelo formato de desafios entre celebridades, lutadores e ex-lutadores, influenciadores e outras figuras públicas se engajam e consomem o evento também. Esse movimento gera um novo produto de entretenimento e traz novas audiências a serem trabalhadas pelas marcas”, afirma Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End, um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

“São celebridades, cada um com sua audiência, entretenimento puro. As marcas buscam projetos diferentes, assuntos diferentes que fogem do normal. O grande desafio mesmo ao patrocinar eventos assim é extrair o máximo de conexão com todos que assistem ou estejam presentes, vejo como uma ativação totalmente descontraída e leve. A cereja do bolo em um evento desses é trazer uma mensagem positiva, com um assunto maior do que a própria luta, e isto qualquer marca apoia e quer”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.