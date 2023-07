A explicação de Xuxa para ausência de paquitas negras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As histórias sobre a carreira na televisão de Xuxa Meneghel voltaram à tona depois do lançamento do documentário em homenagem aos 60 anos da artista, lançado no Globoplay nesta quinta-feira, 13. Uma delas é o motivo de não ter paquitas negras nos palcos de seus programas. Segundo a apresentadora, a ex-empresária Marlene Mattos vetava a possibilidade. “Eu já tinha uma paquita nos Estados Unidos chamada Natasha [Pierce], que era negra. É que a Marlene não queria uma paquita negra.”

A afirmação se deu durante o programa Altas Horas, em março, quando Xuxa comemorou seu aniversário. Ela justificou a falta de paquitas negras após o relato de Adriana Bombom, 49, assistente de palco no programa. Bombom desabafou que sonhava em ser paquita quando criança, mas sabia que não se encaixaria nos padrões. Xuxa afirmou que cogitou trazer paquitas negras para a televisão, mas que a empresária não deixava. No primeiro episódio do documentário do Globoplay, Xuxa também falou sobre a polêmica. “No momento, as princesas eram a referência. Não tinha Barbie preta. E eu vejo hoje como um erro”, ressaltou.

A única paquita negra de Xuxa, citada pela apresentadora, foi Natasha Pearce. Ela foi assistente de palco da Rainha dos Baixinhos em 1993, quando a loira apresentou um programa infantil nos Estados Unidos. Atualmente com 44 anos, Natasha seguiu carreira artística depois que a atração acabou, além de atriz, ela é cantora, compositora, mãe e backing vocal de Ziggy Marley, filho de Bob Marley.

