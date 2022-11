A estranha mania de Rei Charles III com um ursinho de pelúcia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A biografia de Charles III, The King: The Life of Charles III, será lançada na próxima terça-feira, 8, mas já demonstra conter muitas polêmicas. Segundo o Page Six, o autor Christopher Andersen descreveu momentos que vão desde a existência de funcionários reais para cuidar do bicho de pelúcia do monarca até gritos com funcionários para atingir padrões de exigência com tarefas cotidianas.

Michael Fawcett era o encarregado de cuidar do bicho de pelúcia – quando Charles tinha por volta dos 40 anos. Sempre que o brinquedo precisava ser consertado, a ex-babá da realeza, Mabel Anderson, era retirada da aposentadoria para fazer reparos necessários. De acordo com o funcionário, ela “era o único ser humano autorizado a levar agulha e linha para o ursinho de pelúcia do príncipe Charles. Toda vez que o ursinho precisava ser consertado, você pensaria que era seu próprio filho fazendo uma grande cirurgia ”, revela Andersen.

Entre as funções de Fawcett estava a de espremer pasta de dente na escova do então Príncipe de Gales, raspar o rosto, ajudá-lo a vestir as calças e amarrar os sapatos. A equipe de jardinagem de Highgrove, propriedade de Charles, também tinha que estar à altura dos padrões exigentes. De acordo com o livro, o jardineiro-chefe acordava todos os dias com uma lista de “instruções e reclamações escritas por seu chefe em tinta vermelha”. E se o agora rei não estivesse satisfeito, supostamente gritava ordens para eles através de um megafone verde.

Charles também tinha requisitos muito específicos quando se tratava de café da manhã. Um ex-empregado revelou ao livro que a bandeja da refeição tinha que “conter uma xícara e um pires à direita com uma colher de prata apontando para fora em um ângulo de cinco horas. A manteiga deve vir em três bolas e ser gelada”.