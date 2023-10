‘A esquerda no Brasil é atrasada’, ataca Luciano Huck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apesar de já ter declarado que não pensa, no momento, em se candidatar a um cargo político, Luciano Huck permanece demonstrando interesse no tema. Durante sua participação no Rio Innovation Week nesta quinta-feira, 5, o apresentador criticou a atual polarização do país. “O Brasil não pode ter mais uma década perdida como tantas que a gente teve. A gente caiu numa polarização que não funcionou para ninguém, não fez ninguém avançar. Não estou discutindo aqui posicionamento político ou ideológico. Estou discutindo a gente enquanto nação, um país potente, que tem mercado, rico por natureza e pobre por escolha”.

Considerado a maior conferência global de Inovação e Tecnologia, o Rio Innovation Week apresenta no mesmo espaço diversos segmentos de mercado que hoje tem seu futuro baseado na inovação e tecnologia. Luciano aproveitou a ocasião para criticar a esquerda. “A gente tem que construir uma nova geração de políticos e de líderes que possam assumir um papel com a ética (…). É um país muito desigual, isso tem que ser debatido. Não tenho nada contra o capital, sou um liberal progressista, as pessoas têm que ganhar dinheiro, lucro não é pecado. Quero que todo mundo vá bem. Não estou fazendo discurso de esquerda. Até porque não acho que a esquerda no Brasil seja radical. A esquerda no Brasil é atrasada”.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga