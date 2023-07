A esnobada de Barbara Reis na sua cena mais importante em ‘Terra e Paixão’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na última sexta-feira, 28, foi ao ar em Terra e Paixão a cena mais comentada nas redes sociais até o momento: a aguardada transa entre Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond). Ele aparece no momento que a viúva está tomando banho de riacho e se oferece para fazer companhia. O clima esquenta e eles se beijam antes de tirarem a roupa. No dia seguinte, o assunto ficou entre os mais comentados do Twitter – muito em parte devido aos exagerados closes da direção à sunga de Cauã, deitado sobre uma pedra. Ao ser perguntada pela coluna como acompanhou sua tão aguardada cena, Barbara foi absorta: ou não quis admitir timidez diante tamanha repercussão, ou não se deu conta do que foi ao ar. “Ai, você acredita que eu não vi? Não deu tempo… Cheguei em casa, fui viver minha vida, fazer minhas coisas, não parei pra ver. Mas pelo que ouvi dizer, deu bafafá”, limitou-se a comentar. Então tá.