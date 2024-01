A dura crítica de Jorge Jesus a Neymar, que nem carece de explicações

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Questionado sobre o que pensava a respeito de Neymar, o português Jorge Jesus foi direto em sua resposta, chegando a compará-lo a Cristiano Ronaldo. “Não tive sorte com Neymar, nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio (e depois Neymar se lesionou). É um jogador fora do normal, fora de série. Portanto, perdemos qualidade ofensiva. (Neymar é) Um jogador fácil de lidar, doce, compreensivo. A vida além do futebol, acho que ao contrário do Ronaldo, Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada o oferece. Como jogador é fabuloso, como homem me surpreendeu positivamente em tudo”, disse o técnico do Al Hilal em entrevista ao jornal Correio da Manhã, de Portugal. Antes da lesão, Neymar esteve em apenas cinco jogos pelo Al Hilal, seu atual clube, e marcou um único gol.