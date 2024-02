A doença que deixou rosto de Fernanda Gentil paralisado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Gentil, 37, revelou que está sofrendo com uma paralisia facial. Em vídeo publicado no YouTube, a jornalista falou sobre o diagnóstico de Paralisia de Bell. A apresentadora relatou que os primeiros sintomas vieram após o Carnaval, quando foi buscar o filho, Gabriel, no aeroporto. “Quando ele chegou, eu obviamente agarrei ele, abracei, beijei, espremi, e senti que fiquei com a boca meio dormente. Passou aquela euforia toda, esqueci, distrai. Comecei a mandar vários beijos e não saia, a boca não firmava, sabe? Percebi que o lado da esquerda, que era justamente o que estava incomodando a minha boca, não estava correspondendo com o lado da direita”.

Fernanda conversou com a mulher, Priscila Montandon, 41, e decidiu buscar orientação médica. “Não tem uma origem certa do que pode causar, tem várias opções. Estresse pode ser uma delas, mas também é uma possibilidade o vírus da herpes, que eu tenho [no meu corpo]. Ela [a paralisia] pode dar uma vez na vida e nunca [mais], mas pode deixar sequelas. É para alertar vocês a ouvirem muito os sinais do corpo de vocês. Não silenciarem nada, não negarem nada, fingirem que não estão vendo.”

A paralisia de Bell é um distúrbio que provoca paralisia do nervo facial que leva ao enfraquecimento ou perda repentina do movimento dos músculos do rosto. A paralisia pode atingir homens e mulheres de qualquer idade, mas incidência costuma ser maior depois dos 40 anos. O diagnóstico é feito através da avaliação médica e o tratamento pode ser feito com o uso de medicamentos corticoides.