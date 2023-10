A disputa da TV Globo com igreja evangélica por registro de novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2023, 00h37 - Publicado em 11 out 2023, 07h01

A TV Globo possui o hábito de registrar o nome de todas as suas novelas como “marcas” no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Isso para facilitar a venda de produtos, licenciamento, além de proteger o título de uso indevido. Porém, a próxima produção do horário nobre da emissora ainda não teve a marca registrada e aguarda “exame de mérito” do instituto.

Em 1993, a Globo foi ao Inpi registrar o nome da novela Renascer, próximo remake do Grupo, que já teve os trabalhos iniciados. Porém, a marca já pertencia ao casal Estevam e Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. A informação foi dada pelo site Notícias da TV e confirmada pela coluna (veja print abaixo). Ao longo dos anos, a Globo fez algumas tentativas para recuperar o nome, todas sem sucesso. Assim, a tática da emissora neste ano foi pedir pelo registro da marca “Renascer Remake”, que está em análise e não tem prazo de resposta.

