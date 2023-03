A dieta de 8 mil calorias por dia de Hugh Jackman para viver Wolverine

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Hugh Jackman está se preparando para viver o Wolverine novamente, agora em Deadpool 3. Seu plano de refeições diárias na fase de ‘bulking’ (aumento do consumo de calorias) é impressionante. “Bulking. Um dia nesta vida”, escreveu Jackman como legenda ao compartilhar uma foto de suas seis refeições. “Obrigado, chef Mario, por me ajudar a ficar saudável e bem alimentado enquanto… Tornando-se. Wolverine. De novo”, completou. As refeições incluem peixe (2.000 calorias), salmão (2.100 calorias), dois hambúrgueres de frango (cerca de 1.000 calorias cada) e dois bifes de carne vermelha (1.100 calorias cada). No total de mais de 8.000 calorias por dia. Para efeito de comparação, um adulto saudável come de 1.800 a 2.500 calorias.