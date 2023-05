A crítica de Viola Davis sobre papéis para negras com mais de 50 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre poderosa, Viola Davis, 57 anos, marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, nesta sexta-feira, 19. Ela é uma das estrelas do filme Air, que conta a história da parceira milionária entre a Nike e Michael Jordan. Viola interpreta Deloris Johnson, mãe de Jordan. “Na verdade interpreto muitas mães. Todo mundo quer que eu interprete a mãe deles. Tem pessoas que me abraçam na rua e me chamam de mãe”, disse ela à People durante o evento na França.

A atriz também declarou que gostaria de ver uma gama mais ampla de papéis para mulheres negras com mais de 50 anos. “Quando se trata de mulheres negras com mais de 50 anos, é aí que [a falta de papéis interessantes] é problemática. É um vasto deserto. Você sempre sente que está lutando pelo seu valor, como mulher e como mulher negra”.