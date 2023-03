A crítica de Alexandre de Moraes aos ‘influencers’ digitais; assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes defendeu que o jornalismo sério e profissional precisa ser valorizado, já que é considerado um dos pilares de uma democracia. “Essa rede de desinformação, o primeiro grande alvo foi desacreditar a imprensa livre, a imprensa democrática. São três os pilares da democracia: a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, as eleições livres e periódicas, e a independência do Poder Judiciário. O primeiro pilar atacado por esses extremistas foi a liberdade de imprensa. E em grande parte obteve sucesso”, afirmou ele nesta segunda-feira, 13, na abertura do seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio.

Moraes também apresentou a problemática dos influenciadores digitais, que em certos casos, contribuem com a divulgação de noticias falsas. “A pessoa coloca um fundo falso de livros. A pessoa coloca um terno, uma gravata, coloca o nome ‘professor não sei o que’ e a pessoa vira especialista da guerra na Ucrânia ao ato. Só fala asneira. Fala mal de vacina, fala que a Terra é plana. Só que tem 100 mil likes, 30 mil pessoas por segundo, mais do que a audiência de alguns telejornais. Qual foi o ataque desses extremistas? Vamos tornar tudo igual. A informação séria, apurada, de um jornalista reconhecido, vamos tornar a mesma coisa do cara da esquina, só que ele é um grande influencer“, disse o ministro na abertura do evento realizado pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento.