A constrangedora pergunta que desconcertou Deborah Secco no The Town

Por essa Deborah Secco não esperava. Ao chegar no estande de uma das marcas patrocinadoras para cumprir sua ação de marketing dentro do The Town, na noite de quinta-feira, 7, a atriz foi entrevistada por alguns repórteres. Um deles quis repercutir com ela as recentes declarações que deu a respeito do marido, Hugo Moura. Na verdade, Deborah falou a respeito da genitália de Hugo, elogiando os “dotes” do rapaz de forma grosseira e um tanto quanto expositiva a respeito da intimidade dele. Deborah não esperava pela pergunta já que achava que só ia responder sobre música estando em um festival. A coluna soube que Deborah se espantou e se saiu com um papo assim: “Eu falei mesmo e não me arrependo, eu sei a mulher que eu sou e não vejo problema”. Quando os gravadores foram desligados, a atriz voltou a fazer propaganda do marido, reforçando tudo o que já tinha dito anteriormente de forma exagerada para a ocasião.