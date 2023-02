Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Zeca Pagodinho causou um verdadeiro tumulto na concentração da Grande Rio, a segunda escola a desfilar na primeira noite na Marquês de Sapucaí neste domingo, 19, no Rio de Janeiro. Muitos fotógrafos, repórteres e fãs tentaram se aproximar do cantor, que apareceu para cumprimentar os dirigentes da gremiação antes do início do desfile que o homenageia.