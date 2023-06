A condenação de Gregório Duvivier após fazer acusação a empresário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O humorista Gregório Duvivier e a HBO Brasil foram condenados pela Justiça paulista a pagar uma indenização de 100 mil reais ao empresário rural Antônio José Junqueira Vilela Filho. Em março do ano passado, no programa Greg News, o humorista chamou o empresário de “grileiro”, e afirmou que ele era acusado de “invadir e desmatar mais de 300 quilômetros quadrados da Amazônia”, além de manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.

Na ação contra o humorista, os advogados do empresário disseram que Duvivier fez afirmações falsas e altamente ofensivas. “O autor [do processo] não é o personagem criminoso e odioso que os réus intencionalmente, para efeitos de audiência, tentaram desenhar. É um reconhecido empresário, cuja atuação profissional está pautada na legalidade e no respeito ao meio ambiente”, disseram à Justiça os advogados Alexandre Fidalgo e Cláudia Pinheiro David.

Na defesa apresentada à Justiça, o humorista disse não ter cometido nenhum ato ilícito e citou o direito à liberdade de expressão. Ele afirmou que toda referência foi embasada em fontes jornalísticas. O juiz Gustavo Coube de Carvalho não aceitou a argumentação e disse que as ofensas são “evidentes”. De acordo com o magistrado, as afirmações foram baseadas em notícias veiculadas anos antes, sendo que nenhuma das acusações resultou em ação penal. Gregório e a HBO ainda podem recorrer.