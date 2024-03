A cena de sexo de Jenna Ortega que fez Sindicato de Atores mudar regras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Sindicato de Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) decidiu alterar suas diretrizes após repercussão negativa em torno de uma cena de sexo do filme Miller’s Girl, lançado em janeiro. No trecho em questão, Jenna Ortega, de 21 anos, se envolve sexualmente com o ator Martin Freeman, de 52. As mudanças, no entanto, não têm a ver com o que aconteceu nas frentes das câmeras. Agora, os coordenadores de intimidade, profissionais que ficam nos sets para garantir o bem-estar de atores antes de filmarem trechos sexuais, só poderão falar publicamente sobre as cenas com autorização dos atores envolvidos.

“Os coordenadores de intimidade são um recurso crucial em qualquer set para garantir a proteção de nossos membros que trabalham em cenas íntimas. Os coordenadores de intimidade devem manter a confidencialidade do trabalho e da experiência de um ator na representação de cenas altamente sensíveis, a menos que tenham a permissão do ator para compartilhar publicamente essas informações. A divulgação pública de detalhes sobre o trabalho de cena de um ator ou confidências confiadas ao coordenador de intimidade sem o consentimento do ator é inaceitável”, diz o sindicato.

A mudança acontece após Kristina Arjona, coordenadora de intimidade de Miller’s Girl, falar sobre a cena entre Ortega e Freeman ao Daily Mail. Na ocasião, ela garantiu que a jovem atriz ficou confortável com as filmagens em meio à polêmica pela diferença de idade deles.