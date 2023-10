A cafeteria francesa que tem conquistado cariocas com o famoso éclair

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 18h40 - Publicado em 6 out 2023, 18h34

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 6 out 2023, 18h40 - Publicado em 6 out 2023, 18h34

Mesmo sem ter visitado a capital francesa, a chef Millena Sá, de apenas 24 anos, conquista o público carioca com a Éclair Cafeteria e Bistrô. A inspiração nos cafés parisienses oferece, além da clássica éclair, produtos de recheios variados e um cardápio de pratos salgados. Millena é formada em sommelier, boulangerie, patisserie e cuisine pela Le Cordon Bleu. “Surgiu do nada a ideia, acordei um dia querendo fazer éclair, ter a minha própria massa, meus próprios recheios, mas nunca fui muito de gostar de fazer doces. Na Le Cordon Bleu isso me despertou, tive professores de pâtisserie incríveis. O processo criativo sou eu que faço, sempre gosto de conhecer restaurantes, pesquisar e estudar muito. Minhas inspirações se baseiam na culinária afetiva e nos grandes chefs da Nouvelle cuisine, o tradicional, não é por acaso que que adotei um estilo neoclássico, que se inspira no passado e melhora o presente”, explica à coluna.

