A briga entre Tiago Leifert e Bruno Gagliasso: ‘cancelador’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tiago Leifert rebateu uma provocação que recebeu de Bruno Gagliasso nas redes sociais na última semana. Em live realizada nesta terça-feira, 5, o jornalista se defendeu e afirmou ter convidado o ator para debater em seu canal no YouTube, o que ele teria recusado. O ex-apresentador da TV Globo, também chamou Bruno de “cancelador geral da República” e sugeriu que ele se envolve em polêmicas quando lança algum novo trabalho. “Existe um ganho econômico que não pode ser ignorado. Uma veio aqui e [depois] fez a propaganda da Coca-Cola, do podcast e do boné”, exemplificou, numa referência a Sara Zarâ, que participou de seu programa na semana anterior.

“Vamos observar daqui para frente se todas as vezes que o senhor Bruno Gagliasso – que ‘pipocou’ e não aceitou o convite de vir aqui – for cancelar alguém, for assumir esse papel de ‘cancelador geral da República’ e começa a apontar o dedo para alguém, se ele também está, nesta mesma semana, promovendo uma nova série ou filme ou se foi só coincidência”, completou Tiago, aludindo ao fato de o ator ter lançado recentemente a série Os Quatro da Candelária, na Netflix.

Os famosos discordaram na semana passada por conta do caso do Vinícius Júnior, que perdeu a Bola de Ouro, o que suscitou uma discussão sobre racismo. Em meio à repercussão do caso, Tiago Leifert opinou: “Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral”. Gagliasso foi um dos que criticaram Leifert: “Calado é uma poeta”.