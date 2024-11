A ousada cena de Bruno Gagliasso em nova série da Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bruno Gagliasso virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 31, depois do lançamento da minissérie Os Quatro da Candelária, na Netflix. O ator vive o comerciante Jorge, que possui uma loja no Centro do Rio de Janeiro, além de ser casado e ter um filho. Ele se envolve com o jovem Sete, interpretado por Patrick Congo. No trecho do segundo episódio, os personagens trocam carícias e beijos intensos, que causaram muitos comentários. A cena, que é breve, termina com os dois se relacionando sexualmente.

“Nada técnico”, escreveu um perfil. “Eita, Bruno Gagliasso beijando com vontade o Patrick Congo”, comentou outro. “Em apenas sete minutos de tela em Os Quatro da Candelária, da Netflix, Bruno Gagliasso teve a oportunidade de mostrar sua versatilidade como ator mais do que em décadas na Rede Globo”, escreveu um terceiro. O próprio ator deu a “dica” para os fãs no seu perfil do X. “Para a galera que ficou triste na época da novela América, quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam Os Quatro da Candelária, na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada”.

A série parte dos registros reais da chacina da Candelária, que marcou o país em 23 de julho de 1993, quando oito jovens, com idades entre 11 e 19 anos, foram friamente assassinados pela polícia, para contar uma história imaginada. Ambientada durante as 36 horas que antecederam o crime, dos pontos de vista de quatro personagens, Douglas (Samuel Silva), Sete (Patrick Congo), Pipoca (Wendy Queiroz) e Jesus (Andrei Marques).