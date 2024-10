O projeto sobre Chico Mendes que conta com Bruno Gagliasso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Bruno Gagliasso, 42 anos, vai participar do filme Chico Mendes, que contará a história e o legado do ambientalista e ativista político Francisco Alves Mendes Filho, assassinado aos 44 anos, em 1988, no quintal de sua casa em Xapuri, no Acre. O anúncio do longa-metragem, que faz parte do projeto Chico Vive, foi anunciado na última quarta-feira, 10, na Expocine 24, convenção latino americana para a indústria do cinema e audiovisual.

Bruno vai interpretar o assassino do ativista, Darci Alves Pereira, enquanto Jorge Paz viverá Chico Mendes. “Um projeto da magnitude do Chico Vive nos traz o entendimento que diversas facetas sociais precisam estar atreladas às questões ambientais. Observar as lutas de outros antes de nós, como a trajetória de Chico, reforça que o meio ambiente sempre teve uma voz ou vozes e, agora, estamos a mais um passo de trazer essa discussão para o audiovisual”, destaca Bruno.

Com produção do Estúdio Escarlate, Chico Mendes será uma das primeiras produções para o cinema totalmente sustentáveis. “Um dos destaques do projeto é levantar o tema para que se encaminhe a criação de um Manual de Cinema Sustentável”, completa o ator, que é sócio da Pachamama Investimentos, empresa responsável por viabilizar investimentos na conservação da biodiversidade. A estreia do filme está prevista para acontecer na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) do ano que vem, em Belém, no Pará.