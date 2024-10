Tiago Leifert se perde na crítica a Vini Jr sobre Bola de Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tiago Leifert voltou a ser assunto ao falar sobre a ausência de Vini Jr no prêmio Bola de Ouro, na segunda-feira, 28. “Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral. Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem”, disse o ex-apresentador.

Na sequência, recebeu diversas críticas, certeiras, apontando que, enquanto homem branco, o comunicador não deveria “ensinar” um homem negro a lida com casos de racismo. Um dos comentários foi do ator Bruno Gagliasso: “Calado é um poeta”, escreveu na publicação da página Seremos Resistência no Instagram, que repercutiu o vídeo do ex-apresentador. No X, o ator apoiou a decisão do jogador. “Ele venceu porque a sua ausência é mais eloquente do que qualquer presença naquele evento. Ele venceu porque fez o mundo inteiro olhar para uma brutal tentativa de apagamento. Ele venceu porque seus companheiros abraçaram sua ideia. Ele venceu porque, mais uma vez, é o algoz dos racistas”.