A briga de Faustão com o filho, João Guilherme, no bastidor da Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Relatos de funcionários e ex-funcionários dão conta de que João Guilherme, às vezes, comprava algumas brigas com o pai, Faustão, nos bastidores do programa na Band, quando dividiam o mesmo palco. Uma delas, ouvida com exclusividade pela coluna, relata que o apresentador não gostava de ler as pesquisas de opinião detalhadas, preparadas pela produção. Ele preferia algo resumido, em poucas palavras. O trabalho mais árduo, de ler páginas e mais páginas, ficava com Anne Lottermann e João. Certa vez Faustão teria reclamado: “Nossa, mas essas pesquisas são ruins” – e João revidado na frente de todos: “Mas você reclama de tudo, o pessoal faz uma pesquisa grande, você não lê, só reclama”.

Em outra ocasião, no final do ano passado, João fez uma brincadeirinha dançando ao som do Rap do Ovo, que viralizou na voz de Sergio Mallandro nos anos 1990, num clipe que usava imagens de Faustão. “Ele fez uma brincadeira no palco, durante a gravação. Foi uma situação bem constrangedora, porque Fausto ficou put* da vida. Ele costuma xingar. Nesse dia foi: ‘Seu imbecil, o que que tem a ver isso?’. Foi nesse tom. Teve aquele constrangimento geral e depois o episódio foi cortado na edição”, relata uma pessoa da produção, presente no palco na ocasião.

Leia também: Queda de Faustão na Band derruba consolidado modelo de TV

Depoimentos expõem “cultura do medo” em programa do Faustão

O destino de férias de filho de Faustão, em meio a caos na Band

Ex-diretor acusa Faustão de assédio moral

A lista de artistas proibidos no programa de Faustão

Continua após a publicidade

As quatro principais queixas de Faustão na Band

A única emissora que teria cacife para contratar Faustão hoje

Ciro Bottini detalha ‘puxada de tapete’ de Faustão

A crise estratosférica que faz Faustão perder o peso de estrela na Band

A decisão radical de Faustão que fez equipe da Band chorar

Equipe de Faustão se desespera ao saber de sua saída do programa