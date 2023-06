A bizarra performance de Mariana Ximenes em premiação de teatro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na noite desta terça-feira, 6, ocorreu a 17ª edição do Prêmio APTR, da Associação de Produtores de Teatro, que reuniu grandes nomes do teatro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A cerimônia homenageou Zezé Motta, Maria Gladys, Otávio Augusto, Tonico Pereira, além de Marília Pêra, que morreu em 2015. E foi justamente uma sucessão de números musicais de peças de Marília que abriu a noite – cabendo a Mariana Ximenes apresentar a música Brincando em cima Daquilo, parte da peça homônima, sucesso entre 1984 e 1985. O problema é que ela encarnou, de forma bastante caricata, uma das facetas de Marília. Usando uma roupa vermelha e fazendo movimentos sensuais, Mariana subiu no encosto das cadeiras, tentou brincar com alguns dos convidados e desafinou sem pudores. Resumindo: saiu do tom da cerimônia, que até aquele momento apresentava discursos e performances emocionadas. Mariana, sem culpa no cartório, podia bem mais do que foi feito. Marília não teria achado a menor graça, tal como foi a reação das pessoas, incrédulas (basta ver nas fotos).

Brincando em cima Daquilo é uma peça dos italianos Dario Fo e Franca Rame, e já teve mais de cinquenta montagens pelo mundo. No Brasil, além de Marília, Denise Stoklos e Debora Bloch interpretaram os desejos e conflitos do universo feminino de forma contundente.