A bizarra ativação no Rock in Rio Lisboa

Imagine ficar correndo sem sair do lugar, dentro de um círculo giratório, e tendo que competir com um adversário em velocidade e equilíbrio. Pois o que parece um experimento de ratinhos em laboratório se trata de uma ativação de uma marca de biscoitos no Rock in Rio Lisboa, que chega em seu desfecho neste final de semana. A julgar pelo calor insano no começo do verão europeu, foi das ideias mais ingratas vistas pelo local até o momento. Como prêmio, o vencedor da inglória corrida estática ganha… um biscoito. Não há quem saia exausto e desidratado da experiência.