Como Rock in Rio se transformou na ‘Disney’ das marcas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É fila desde cedo, independentemente do sol quente na cabeça dos milhares de frequentadores do Rock in Rio. E para que tanta fila? Todos em busca de brindes, resultado de ativações das marcas patrocinadoras do festival que encerra sua edição 2024 neste final de semana na capital portuguesa.

Há para todos os gostos: de escovas de dente a sacolinhas com mini protetor solar e canga. Entre as tarefas a se cumprir para conquistar os regalos, tem até quem tope mergulhar numa piscina de espuma para completar um trajeto e tocar um sino em tempo regulamentar. A prova de fogo, entretanto, é esperar na fila sob sol escaldante.

O Rock in Rio aprendeu a fórmula certa pra agradar consumidores e empresas parceiras. Muito além de música, virou também uma ‘Disney’ no sucesso da ativação de patrocinadores junto a seu público ávido por selfies. Afinal, o que toda marca deseja é ver cliente desesperado por produtos quaisquer. E isso o Rock in Rio tem de sobra.