O lugar mais disputado no Rock in Rio Lisboa

Com calor na faixa dos trinta graus e sem ventos, o Rock in Rio Lisboa retomou para sua segunda semana com “labaredas” acesas. As altas temperaturas no começo do verão europeu fizeram com que os presentes procurassem abrigo onde houvesse resquício de sombra. Bebedouros fornecem água gratuita em todo o local do evento, como já ocorre também na versão do Rio. Só para lembrar: nesta época do ano, o sol se põe depois das 21h.