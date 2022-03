A aventura espacial de Pete Davidson, o novo namorado de Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais conhecido por ser namorado da socialite Kim Kardashian, de 41 anos, o humorista Pete Davidson, 28 anos, vai precisar se desgrudar da amada para embarcar em uma aventura espacial na próxima semana.

Na quarta, 23, o astro do programa Saturday Night Light estará a bordo do quarto voo humano (e 20º da carreira da Blue Origin) para fora do planeta Terra.

Ao lado de outras cinco pessoas, ele será lançado às 8h30, no horário local, da plataforma Launch Site One, no oeste do Texas, nos Estados Unidos, a 100 quilômetros da superfície da atmosfera terrestre. A previsão é que a viagem dure cerca de 11 minutos.

Oficialmente solteira há uma semana, quando o processo de divórcio de Kanye West foi encerrado, Kim apresentou Davidson a Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, há alguns meses. O próprio Bezos voou pela primeira vez para o espaço em julho de 2021 no foguete New Shepard.